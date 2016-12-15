Страшные новости из Кингисеппа: на улице города обнаружили труп мужчины

В Ленинградской области местные жители обнаружили бездыханное тело пожилого мужчины. Труп уже направили в морг для установления причины смерти.

В минувший понедельник, 3 июля, в Ленинградской области обнаружили бездыханное тело пожилого мужчины. Инцидент произошел в Кингисеппе на улице Доронина. Шокированные очевидцы происшествия незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы.

Прибывшие на место специалисты осмотрели тело. Насильственных следов смерти они не обнаружили.

Уже известно, что погибшего опознали его родственники.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Труп пенсионера направлен в морг для установления истинной причины смерти.

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