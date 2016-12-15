В Новом Девяткино пьяная петербурженка рухнула головой вниз с террасы кафе

В минувшую субботу, 1 июля, пьяная жительница Петербурга упала с террасы кафе. Инцидент произошел вечером в Новодевяткино на Арсенальной улице в пабе "Борода". Шокированные случившимся очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и переломы ребер. В срочном порядке девушку доставили в Токсовскую больницу.
По предварительным данным, петербурженка выпивала в компании подруг. После она вышла на террасу и попыталась перелезть через ограду. Однако ее маневр не удался: девушка сорвалась вниз. Пролетев около трех метров, она приземлилась на газон.
В настоящее время устанавливаются детали несчастного случая.
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