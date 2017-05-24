В Петербурге мигрантка продала младенца за одиннадцать тысяч

Полицейские задержали и "продавщицу", и "покупателей"

Накануне в одной из квартир на Варшавской улице сотрудники полиции задержали пару мигрантов, которые за 11 тысяч рублей купили новорожденного ребенка. Несколько позднее была найдена и биологическая мать младенца.

По предварительным данным, бездетная пара договорилась с беременной 28-летней женщиной о том, что та передаст им своего ребенка, когда он родится. 16 октября, когда начались схватки, роженицу перевезли в квартиру на Варшавской улице и снабдили паспортом на имя заказчицы. С этим документом ее доставили в роддом, где женщина 17 октября родила мальчика.

Таким образом, по документам родившийся младенец принадлежит 20-летней таджичке, а в качестве отца малыша записан ее сожитель, 25-летний мужчина. 28-летняя роженица получила за "услугу" 11 тысяч 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Биологическая мать ребенка задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

видео: архив