В Подмосковье задержали женщину, которая помогала продавать российских детей за границу

SHOT: Наргиза Хамидова работала в компании "Свитчайлд".

В Подмосковье правоохранительные органы задержали 46-летнюю женщину, которая помогала продавать российских детей за границу. В Telegram-канале SHOT уточнили, что речь идет о жительнице города Наро-Фоминск Наргизе Хамидовой. Она являлась менеджером в скандальной компании суррогатного материнства "Свитчайлд". Впервые предприятие оказалось под прицелом внимания общественности в 2020 году, когда полиция нашла в одной из квартир на северо-востоке столицы пятерых младенцев (от пяти недель до трёх месяцев от роду). Они были готовы к продаже иностранцам. Сотрудники фирмы утверждали, что все малыши являются биологическими детьми иностранных граждан, которые были зачаты при помощи ЭКО. Однако специалисты не смогли предоставить подтверждающих документов. Сотрудники МВД пытаются установить, сколько детей Хамидова смогла таким образом продать.

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Очевидцы рассказали о том, что в квартире с детьми находились две азиатки. Предположительно, будущие родители застряли на территории Китая и не могли приехать оттуда из-за закрытых государственных границ.

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Фото и видео: Telegram / SHOT