Два грабителя избили и отобрали сумку у инспектора таможни Петербурга

В похищенной преступниками сумке лежало служебное удостоверение, травматический пистолет и планшет.

В четверг, 12 января, в Красносельском районе неизвестные избили и ограбили сотрудника Санкт-Петербургской таможни. Злоумышленники не испугались пойти на дело утром. Двое грабителей встретились со своей 52-летней жертвой около восьми утра рядом с домом 2 на улице Котина.

Ударами и угрозами нападавшие смогли дезориентировать свою жертву и отобрать у него сумку. Вместе с похищенным они сбежали. Преступникам удалось сорвать неплохой улов: в сумке таможенник хранил служебное удостоверение, травматический пистолет GRAND POWER и планшет. Точный размер ущерба еще только устанавливается.

Инспектор таможни же угодил в больницу. Грабители оставили его с открытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Пострадавшего отвезли в НИИ скорой помощи, врачи проводят необходимые процедуры. Правоохранительные органы выясняют подробности нападения. Ведется поиск подозреваемых.

Накануне мы сообщали, что из коммуналки в Петербурге украли особо ценный пожарный шлем. Полиции удалось быстро вычислить преступника.