Из коммуналки в Петербурге украли особо ценный пожарный шлем

Полиции удалось быстро вычислить преступника. Сейчас его задержали и выясняют подробность инцидента.

Странное и очень петербургское ограбление раскрыли в Северной столице. Из коммунальной квартиры в доме 43 на Суворовском проспекте утащили старинный пожарный шлем. Преступление произошло еще 4 января. Старинная вещь принадлежаит 26-летнему петербуржцу.

Правоохранительные органы быстро вычислили подозреваемого в этой краже. Им оказался 39-летний житель города. Его задержали, но позже выпустили под подписку о невыезде. По факту преступления завели уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность.

Размер ущерба потерпевшему оценивали специалисты. В среду, 11 января, они объявили свое мнение. Оказывается, что каска 1893 года выпуска имеет особую культурную ценность. Его приблизительная стоимость – 30 тысяч рублей. Украденный пожарный шлем уже вернули обратно владельцу.

Ранее мы сообщали, что в Красном Селе грабители с пистолетом разбили и обчистили витрины в ювелирном. Трое незнакомцев угрожали двум продавцам. Сейчас составляется перечень пропавших драгоценностей.