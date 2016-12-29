Со склада в Петербурге изъяли 17 тысяч литров опасной "омывайки" с метанолом

Полицейские проверили один из складов Петербурга, где нашли 17 тысяч литров стеклоомывающей жидкости с повышенным содержанием метанола.

Полицейские наведались с проверкой на промышленно-складскую зону, где оптом торгуют автомобильной химией и моторными маслами. Сотрудников ГУ МВД ждал сюрприз в виде большой партии запрещенной для реализации продукции.

Служители закона нашли и изъяли 17 тысяч литров стеклоомывающей жидкости. В веществе оказалось большое содержание метанола. Показатель этого опасного спирта превышал допустимые цифры в 256 раз. Общая стоимость изъятой продукции примерно равняется 350 тысячам. Бутылки с жидкостью передали на склад для временного хранения.

Владельцу помещения в промышленной зоне теперь придется отвечать перед законом. В отношении ООО завели административное дело о незаконной продаже товаров, реализацию которых запретили или ограничили.

В середине января в Северной столице обнаружили опасный для здоровья "стекломой". Роспотребнадзор изъял 400 литров опасного вещества из магазина на Старо-Петергофском проспекте. В составе вещества обнаружили высокое содержание метилового спирта.

Фото: ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти

Видео: Youtube