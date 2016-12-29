В Северной столице обнаружили опасный для здоровья "стекломой".

В найденной "незамерзайке" повышенное содержание метанола. Роспотребнадзор изъял более 400 литров стеклоочистителя из магазина "Старт 24".

Стеклоомыватель "Зимний", не соответствующий нормам, изъяли в торговой точке на Старо-Петергофском проспекте. Экспертиза показала, что содержание метанола в жидкости превышает требуемый объем в 256 раз. Теперь компания "Лидер Авто" обязана уничтожить 420 литров "незамерзайки", которую не успела реализовать. Также был составлен акт об административном правонарушении за продажу данного стеклоомывателя. Об этом сообщает Петербургский дневник со ссылкой на Роспотребнадзор.

Стеклоочиститель "Зимний" может быть опасен для здоровья человека из-за недопустимого содержания метанола, который является сильнейшим ядом. Он способен вызвать острое отравление с летальным исходом. Недопустимо попадание данной жидкости на кожу и внутрь. Настоятельно рекомендуем соблюдать все меры предосторожности при использовании стеклоомывателей. В случае раздражения на данный продукт, обращайтесь к врачу. Ранее мы сообщали, что житель Нижнего Ломова напился туалетной водой и стеклоомывателем, после чего умер в больнице.