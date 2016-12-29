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Житель Нижнего Ломова напился туалетной водой и стеклоомывателем, после чего умер в больнице

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В Пензенской области мужчина отравился спиртосодержащей жидкостью. Спустя несколько дней он скончался.

Сегодня ночью, 29 декабря, в результате отравления в одной из больниц Нижнего Ломова Пензенской области умер местный житель. Предположительно, за пару дней до смерти он напился спиртосодержащей жидкости. По словам жены 53-летнего погибшего, в начале недели он употреблял внутрь стеклоомыватель для автомобилей, на следующий день он выпил туалетную воду и шампанское. Затем, ему стало плохо и ночью его госпитализировали в больницу. Медики не смогли помочь пострадавшему и спустя 40 минут он скончался.


Предположительно, мужчина отравился вышеупомянутой спиртосодержащей жидкостью. В данный момент выясняются детали случившегося. Материалы по факту гибели мужчины передали в Следственный комитет. Об этом сообщает Петербургский дневник.


Ранее мы писали, что московский дальнобойщик скончался от гриппа в Боткинской больнице.
 

Видео: youtube, Толя Питерский

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Категории: Лента новостей Новости России

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