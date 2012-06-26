В Петербурге искали бомбы в Смольном и в прокуратуре

Накануне поступил звонок о якобы заложенных там взрывных устройствах

В нескольких присутственных местах в Петербурге накануне ранним вечером искали взрывные устройства. Около пяти часов с зарегистрированного в Украине телефонного номера позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что "проводит акцию возмездияза террористическую войну против украинского народа». Закончив сообщение фразой: "Слава Украине", аноним положил трубку.

Взрывные устройства искали в течение двух часов в резиденции городского Правительства в Смольном, ГУ МВД и Арбитражного суда, городского суда и прокуратуры Петербурга.

После полного осмотра зданий и прилегающих территорий никаких следов взрывчатых веществ обнаружено не было. Возбуждено дело. Проводится проверка.

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