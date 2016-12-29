В Петербурге ищут опасного грабителя с молотком

Накануне мужчина, одетый во что-то похожее на робу, ограбил сорокалетнюю женщину

В Петербурге произошло несколько однотипных ограблений – мужчина с молотком нападал на прохожих и отнимал у них ценности. О первом таком эпизоде стало известно несколько дней назад, когда на проспекте Гагарина преступник "кавказской" наружности несколько раз стукнул молотком по голове сорокалетнюю женщину и отнял у нее ценностей в общей сложности на сумму в пятьдесят тысяч рублей.

В течение нескольких следующих дней, как стало известно позднее, несколько подобных ограблений произошли в Московском и Пушкинском районах Петербурга. Имеются основания предполагать, что все они были совершены одним и тем же человеком.

Известны приметы нападавшего. Как сообщается, им был высокий (185–190 см) мужчина лет тридцати пяти, среднего телосложения, смуглый и темноволосый. Одет предполагаемый грабитель был в нечто вроде темно-синей рабочей формы.

Возбуждено уголовное дело. Преступника разыскивают.

Видео: архив