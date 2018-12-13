Видео: на проспекте Гагарина сгорела "шаверма"

Огонь удалось ликвидировать за десять минут. Никто не пострадал.

В понедельник, 13 мая, в Московском районе Санкт-Петербурга загорелся ларек с шавермой. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Как стало известно, возгорание случилось днем у перекрестка проспектов Гагарина и Благодатного. На место происшествия прибыли две единицы спецтехники и пожарные. Огонь удалось ликвидировать за десять минут. Никто не пострадал. В МЧС рассказали, выгорели 3х5 метров торговой точки.

Ночью пожарные также работали на улице Ушинского, где горела однокомнатная квартира. В ходе работ было задействовано 17 человек личного состава ведомства, а также четыре единицы спецтехники.

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"