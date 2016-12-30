Грабитель молотком разбил женщине голову на проспекте Гагарина

Днем в Московском районе "кавказец" в белом капюшоне ограбил сорокалетнюю женщину

Накануне, 2 января 2016 года, на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе Петербурга около полудня грабитель с молотком напал на сорокалетнюю женщину. Известно, что бандит подкараулил жертву у дома №20/4.

Потерпевшая женщина обратилась в полицию и рассказала, что высокий мужчина в белом капюшоне подошел к ней сбоку и несколько раз ударил молотком по затылку, а затем вырвал из рук сумку и скрылся.

Женщина оценила нанесенный ей материальный ущерб почти в пятьдесят тысяч рублей. Мужчина вырвал у нее из рук сумку стоимостью 5000 рублей. В ней лежали деньги в сумме 20 тысяч рублей, паспорт и смартфон стоимостью 23 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.

Видео: из архива