Суд отправил под стражу водителя автокрана, сбившего школьницу на проспекте Юрия Гагарина

Московский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения петербуржцу, который на автокране сбил на пешеходном переходе на проспекте Юрия Гагарина несовершеннолетнюю. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.
Установлено, что 26 апреля в 17:04 мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автокраном. Выехав на перекрёсток проспекта Юрия Гагарина и улицы Орджоникидзе на жёлтый сигнал светофора со скоростью около 20 км/ч он сбил переходившую дорогу на зелёный свет девочку. Ребёнку был причинён тяжкий вред здоровью.
Своевременно мер к снижению скорости вплоть до остановки не принял, выехал на данный пешеходный переход, где совершил наезд на малолетнего пешехода, располагая технической возможностью для его предотвращения.
объединенная пресс-служба городских судов
Петербуржца задержали только на следующий день после аварии. В результате рассмотрения ходатайства следствия суд отправил обвиняемого под стражу до 26 июня.
Видео: объединенная пресс-служба городских судов Петербурга
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