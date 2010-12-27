Нервный водитель напал на охранника магазина с отверткой

Старший охранник смены гипермаркета чуть не поплатился жизнью, попросив посетителя переставить его автомобиль на парковке. Водитель напал на сотрудника магазина с отверткой.

Непростая выдалась смена у охранников гипермаркета в доме 31 корпус 1 на проспекте Маршала Жукова в субботу, 18 февраля. Старший охранник смены попросил одного из посетителей переставить машину на парковке. Однако у мужчины были свои взгляды на стоянку: он не захотел отъезжать. И свою точку зрения он решил доказать тем, что вытащил отвертку и начал угрожать своему оппоненту. Мужчина лез в драку и угрожал убить 31-летнего охранника.

Уже в шесть часов вчера дебошира вычислили и задержали. Его доставили в отделение полиции, а так объявили о возбуждении уголовного дела. Сейчас подробности инцидента уточняются. В случаи доказательства вины мужчине грозит до двух лет тюрьмы или другие наказания.

Накануне стало известно, что 16-летний "боксер" проломил голову семикласснику. Инцидент произошел в Пушкинском районе. Появилась информация, что причиной инцидента стала ревность. Пострадавший поступил в больницу. Врачи борются за его жизнь.