Мужчина ударил соседа отвёрткой в грудь на Народной улице

Из больницы поступила телефонограмма о том, что пострадавший с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки справа находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Рецидивист едва не убил соседа отвёрткой в доме на Народной улице. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 30 июля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что некий мужчина убивает соседа. Прибывшими полицейскими был задержан ранее неоднократно судимый 63-летний петербуржец. По предварительной информации, он во время конфликта ударил отвёрткой в грудь 58-летнего соседа.

Из больницы поступила телефонограмма о том, что пострадавший с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки справа находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В отношении подозреваемого составлен протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё один петербуржец получил отвёрткой в глаз во время застолья.

Фото: pxhere