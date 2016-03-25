Под цвет кроссовок: 16-летний "боксёр" проломил голову семикласснику

Накануне в Пушкинском районе Санкт-Петербурге произошло ужасное нападение на ребёнка, в результате которого семиклассник оказался в реанимации с проломленной головой. Врачи борются за его жизнь

Как сообщают официальные источники, на пострадавшего семиклассника напали на Конюшенной улице в районе восьми часов вечера. Предположительно нападавшему было 16 лет. Обидчик, одетый в темную куртку, штаны расцветки "хаки", а также красные кроссовки, напал по неустановленной причине. Однако стычка произошла возле дома 10 по указанной улице. Парень нанес школьнику в область головы несколько ударов и скрылся в ближайших дворах.

Помощь пострадавшему оказывали медики, которые, прибыв по указанному адресу, и вскоре было принято решение о срочной госпитализации семиклассника. Уже в больнице доктора поставили точный диагноз потерпевшему. У мальчика оказалась открытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости и, соответственно, ушиб головного мозга. Для оказания полноценной комплексной помощи мальчика поместили в отделение реанимации больницы имени Раухфуса.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут нападавшего, проверяя записи камер наружного наблюдения.



Видео: Piter.TV