  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:05
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Боксера Иванова доставили в Замоскворецкий суд

0 0

Ему должны избрать меру пресечения по делу о стрельбе у ресторана в центре столицы.

Чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова доставили в Замоскворецкий суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Задержанному боксеру должны избрать меру пресечения по делу о стрельбе у ресторана в центре столицы. Инцидент произошел вечером 5 ноября на Шлюзовской набережной. В ходе бытового конфликта Иванов устроил драку, а после открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате конфликта пострадали четыре человека. Трое из них получили огнестрельное ранение.

Ранее мы сообщали, что в России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: боксер, задержание, москва, никита иванов, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии