Боксера Иванова доставили в Замоскворецкий суд

Ему должны избрать меру пресечения по делу о стрельбе у ресторана в центре столицы.

Чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова доставили в Замоскворецкий суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Задержанному боксеру должны избрать меру пресечения по делу о стрельбе у ресторана в центре столицы. Инцидент произошел вечером 5 ноября на Шлюзовской набережной. В ходе бытового конфликта Иванов устроил драку, а после открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате конфликта пострадали четыре человека. Трое из них получили огнестрельное ранение.

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Видео: Telegram / Прокуратура Москвы