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Вчера, 22:55
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В Петербурге Росгвардия заявилась на воровскую сходку

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В одном из ресторанов в центре города в четверг был "слет мафиози"

В ресторане одного из петербургских отелей в центре города, на улице Марата, в четверг вечером отряд спецназначения Росгвардии ворвался на самую настоящую воровскую сходку. Как сообщается, при силовой поддержке СОБРа Росгвардии у всех 20 участников сходки были отняты средства связи, некоторые прибыли на встречу с оружием, которое также было изъято.

На ужине в ресторане  дорогого отеля собрались двадцать человек, которые, по некоторым данным, принадлежат к миру, лежащему по ту сторону закона. В зале ресторана правоохранители задержали 20 человек, которых доставили в отделение полиции. 

По некоторым данным, среди прочих на "встрече" присутствовал представитель Тамбовской организованной преступной группы, а также представители известного вора в законе по кличке Хобот. Как пишут СМИ, мафиози обсуждали разделение сфер влияния в незаконном бизнесе.

Отмечается, что после короткого разговора задержанные были отпущены.

Видео: архив        

Теги: воры , задержание , мафия , петербург , росгвардия
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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