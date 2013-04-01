В Петербурге Росгвардия заявилась на воровскую сходку

В одном из ресторанов в центре города в четверг был "слет мафиози"

В ресторане одного из петербургских отелей в центре города, на улице Марата, в четверг вечером отряд спецназначения Росгвардии ворвался на самую настоящую воровскую сходку. Как сообщается, при силовой поддержке СОБРа Росгвардии у всех 20 участников сходки были отняты средства связи, некоторые прибыли на встречу с оружием, которое также было изъято.

На ужине в ресторане дорогого отеля собрались двадцать человек, которые, по некоторым данным, принадлежат к миру, лежащему по ту сторону закона. В зале ресторана правоохранители задержали 20 человек, которых доставили в отделение полиции.

По некоторым данным, среди прочих на "встрече" присутствовал представитель Тамбовской организованной преступной группы, а также представители известного вора в законе по кличке Хобот. Как пишут СМИ, мафиози обсуждали разделение сфер влияния в незаконном бизнесе.

Отмечается, что после короткого разговора задержанные были отпущены.

Видео: архив