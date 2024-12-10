Петербург занял второе место по числу бюджетников в вузах России

Москва и Петербург — лидеры по приёму студентов на бесплатное обучение.

Петербург подтвердил статус одного из главных студенческих центров страны, заняв второе место в России по числу первокурсников, зачисленных на бюджетные места. По данным Минобрнауки, в Северной столице на бесплатное обучение поступили 35,7 тыс. человек. Лидером стала Москва с 67,8 тыс. бюджетников. Тройку замкнул Татарстан, где набрали 17 тыс. студентов.

Всего по стране бесплатное высшее образование в этом году начали получать более 450 тыс. первокурсников. В министерстве отметили, что приём на некоторые направления ещё продолжается. Окончательные итоги по всем уровням образования ведомство подведёт в конце сентября. Петербург, таким образом, остаётся привлекательным для абитуриентов, стремящихся получить качественное образование на бюджетной основе.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

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