За 10 лет число китайских студентов в СПбГУ выросло в пять раз

СПбГУ предлагает 91 программу с китайским компонентом.

Санкт-Петербургский государственный университет за последние десять лет увеличил число студентов из Китая в пять раз. Если в 2016 году в вузе обучались около 500 граждан КНР, то сейчас их количество достигло 2500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ, передает РИА Новости.

За этот период количество образовательных программ, востребованных у китайских абитуриентов, выросло в 15 раз — с 6 до 91. Среди наиболее популярных направлений: юриспруденция с углублённым изучением китайского.

Ранее мы сообщили о том, что в преддверии учебного года в Петербурге резко вырос спрос на учителей.

Фото: Piter.TV