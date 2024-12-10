Ленобласть атаковали 62 беспилотника в ночь на 30 августа

Аэропорт Пулково закрывался на час из-за налёта дронов.

Ночью 30 августа Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Первые пять дронов были сбиты в 02:36. Почти через час количество уничтоженных БПЛА выросло до 30. К пяти утра над регионом сбили 42 беспилотника. В 06:42 губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 61 дрона, а спустя 15 минут воздушную тревогу отменили. Итоговое число сбитых за ночь БПЛА составило 62.

В промзоне Киришей начался пожар, который позже удалось ликвидировать. Повреждены несколько жилых домов: на улицах Ленинградская, проспекте Ленина и Волховской набережной в квартирах выбиты стёкла. По словам Дрозденко, все работы по замене окон будут выполнены за счёт резервного фонда правительства области. Один из дронов упал в парке "Прибрежный" и на территории возле школы №3 в Киришах. Пожар с горящими обломками потушили, здание школы не пострадало.

С 06:00 до 06:58 аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы. Пострадавших в результате атаки нет, следственные мероприятия продолжаются.

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