Петербуржцы стали вдвое чаще бронировать туры на Хайнань

Китайский остров привлёк 378 тысяч россиян за полгода.

Интерес жителей Петербурга к китайскому острову Хайнань резко вырос за первое полугодие 2026 года. По данным туроператоров, количество бронирований туров из Северной столицы увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Всего за шесть месяцев Хайнань посетили 378 тыс. российских туристов, что на 68,4% больше, чем годом ранее. В целом по России спрос на направление вырос на 70%, а по Петербургу, по оценкам Space Travel, — на 30%. Однако в Anex Tour отмечают, что динамика в городе на Неве значительно выше, пишет ДП.

Рост связывают с появлением прямых рейсов "Аэрофлота", отменой виз, круглогодичной доступностью курорта и активным продвижением направления. Пик бронирований пришёлся на весну и лето, но доля осенних поездок увеличилась более чем в два раза — это говорит о том, что Хайнань становится круглогодичным направлением и для петербургского рынка.

Сдерживающим фактором остаётся ограниченная перевозка: из Петербурга выполняются только два прямых рейса, поэтому многие туристы выбирают маршруты с пересадкой через Пекин или Шанхай. Тем не менее интерес к острову продолжает расти, и туроператоры прогнозируют дальнейшее увеличение спроса.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год.

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