На федеральных трассах Ленобласти вводят ограничения из-за ремонта

Дорожные работы затронут "Колу", "Россию" и "Скандинавию" 30 августа.

В Ленинградской области на федеральных трассах вводятся временные ограничения движения. Меры связаны с проведением дорожных работ. На большинстве участков с 08:00 до 20:00 дорожники будут обновлять асфальтовое покрытие, наносить разметку, заменять знаки, косить траву, прочищать водоотводы и устранять размывы обочин.

Ограничения затронут трассы Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-181 "Скандинавия", А-181 "Магистральная", А-121 "Сортавала", А-120, А-114 и подъезд к МАПП "Светогорск". Водителей призывают заранее планировать маршруты, учитывая возможные заторы, и строго соблюдать скоростной режим на ремонтируемых участках.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)