Петербургские ученые создали субстрат для Арктики и космоса

Новый грунт прослужит в 15 раз дольше обычного.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали инновационный композиционный материал для выращивания растений. Новый субстрат экологичен, долговечен и может использоваться в условиях арктических станций, космических модулей и других изолированных пространств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Материал создан на основе раствора поливинилового спирта с добавлением природных наполнителей — опилок, стружки и торфа. Как рассказала студентка кафедры Алина Бужак, существующие искусственные грунты со временем теряют пористость, уплотняются и уменьшаются в объёме, что затрудняет доступ корней к влаге и кислороду. Например, кокосовый субстрат разрушается уже через 1–2 года. Новая разработка лишена этого недостатка — срок её службы превышает обычные аналоги в 15 раз.

Композит внешне напоминает влажную губку: он плотный, прочный, не пылит, не покрывается плесенью и не рассыпается. Материал многослоен: верхние слои обеспечивают закрепление семян и укоренение, нижние — увлажнение и опору. Благодаря такой структуре грунт сохраняет высокую водо- и воздухопроницаемость на протяжении многих лет и пригоден для многократной высадки растений.

В материал можно добавлять питательные вещества, что исключает необходимость последующих подкормок. Состав субстрата легко адаптируется под конкретную культуру. На данный момент разработка лучше всего подходит для декоративных растений, однако учёные уже успешно вырастили на ней и плодовые, в частности томаты, отметил доцент кафедры Андрей Кузнецов.

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