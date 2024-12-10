Минтранс отказался смягчать запрет для маломерных судов в ночь развода мостов

Экскурсионные катера не пустят на Неву во время разводки.

Министерство транспорта России отклонило предложение смягчить или отменить ограничения для маломерных судов в период разведения мостов в Петербурге. Действующий запрет был введён приказом ведомства и вступил в силу 1 марта 2026 года. В Минтрансе подчеркнули, что изменения в документ не планируются.

Во время разведения мостов по Неве осуществляется движение караванов грузовых судов, и ограничение движения маломерных судов связано исключительно с обеспечением безопасности судоходства, пояснили в ведомстве. Ранее Российский союз туриндустрии направлял обращения в комитет по развитию туризма Петербурга и Минтранс с просьбой скорректировать запрет, действующий с 23:00 до 05:00 на участках Невы, Малой Невы и Большой Невки. Ограничение затрагивает, в том числе, зарегистрированные маломерные суда, используемые профессиональными перевозчиками и экскурсионными операторами. В РСТ отмечали, что время разводки мостов — один из наиболее востребованных туристических продуктов города.

Ранее мы сообщали, что мужчина утонул в Неве у Октябрьской набережной.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга