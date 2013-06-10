Петербург накроют дожди и похолодание до +16 градусов

Синоптик Леус: циклон принесёт осадки и понижение температуры.

В воскресенье, 29 августа, Петербург окажется под влиянием циклона, который принесёт облачную погоду и осадки. Как сообщил синоптик Михаил Леус, из-за приближающегося с запада атмосферного фронта прогревание воздуха ограничено — температура опустится на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

В городе столбики термометров покажут +16…+18 градусов, в Ленинградской области — +16…+21 градус. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжает падать и составляет 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В начале следующей недели сохранится тенденция к кратковременным дождям. В понедельник, 30 августа, днём возможна гроза. Ночью температура ожидается на уровне +13…+15 градусов, днём — +20…+22 градуса.

Ранее мы сообщили о том, что температура ниже нормы сохранится в Петербурге в пятницу.

Фото: Piter.TV