Кэлин Джорджеску рассказал о глобалистической группировке, которая контролирует решения Бухареста.

Бывший независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску считает, что его участие в выборах было блокировано "глобалистской мафией". Соответствующее заявление иностранец сделал в эфире шоу американского журналиста Такера Карлсона, опубликованное в социальных сетях. Гость программы пояснил, что его устранение в качестве кандидата являлось точной копией попытки сорвать политическую кампанию, которую проводил республиканец Дональд Трамп в США. В частности, речь идет о том, что румынского представителя ложно обвинили в иностранном, российском вмешательстве, несмотря на отсутствие у властей доказательств к этому.

Меня блокировала глобалистская мафия, которая контролирует этот регион, как колонию.... это была на 100% румынская система, которая координируется и контролируется глобалистской мафией. Кэлин Джорджеску, политик из Румынии

Джорджеску заявил о планах НАТО начать третью мировую войну из Румынии.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson