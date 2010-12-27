Из-за передозировки таблетками 17-летняя петербурженка угодила на больничную койку

Девушка приняла 30 пилюль жаропонижающего, которое в больших дозах влияет на работу печени. Девочка-подросток в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Несколько дней назад, 7 февраля, в критическом состоянии из собственной квартиры доставили в больницу 17-летнюю девушку. Петербурженка наглоталась жаропонижающего. Инцидент произошел в доме на улице Костюшко в Московском районе.

Предположительно, девочка-подросток выпила 30 таблеток сильнодействующего препарата, применяемого при повышенной температуре и головной боли. Известно, что данное лекарство при передозировке оказывает негативное влияние на работу печени.

В настоящее время, девушка находится в реанимации под наблюдением врачей. Ей уже оказана необходимая медицинская помощь. Однако состояние пациентки оценивается как тяжелое. Устанавливаются детали происшествия. По какой причине юная петербурженка оказалась в медучреждении, еще предстоит выяснить.

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