Полуторагодовалый мальчик наглотался воды из бассейна и чуть не погиб в Купчино

Родители оставили без присмотра собственного ребенка, и малыш упал в бассейн сауны на Софийской. Мальчик чуть не утонул.

Накануне вечером, 8 февраля, из сауны на Софийской улице в больницу госпитализировали полуторагодовалого ребенка. Осмотрев малыша, медики диагностировали у него отек легких. Мальчик чуть не утонул в бассейне. Инцидент произошел в районе 18 часов 30 минут. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие".

Предположительно, ребенок отдыхал со своими родителями в сауне в Купчино. В какой-то момент родители отвлеклись и забыли про малыша. Мальчик подполз к бассейну и рухнул в воду. Он захлебнулся и чуть не утонул. К счастью, тонущего ребенка вовремя заметили и вытащили из бассейна, своевременно оказав первую помощь. К этому времени он уже успел наглотаться воды. Затем малыша в срочном порядке доставили в медучреждение.

Ранее мы сообщали, что годовалый ребенок с ожогами после компота угодил в петербургскую больницу. Мать собственноручно дала девочке обжигающий напиток. В итоге, малышка получила повреждения средней тяжести.