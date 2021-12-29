Врачи не обращали внимание на гной в ране пациентки Елизаветинской больницы, пока ее мама не выложила видео в Интернет

Рану обрабатывали йодным раствором и зеленкой, хотя девушке требовался куда более серьезный уход.

Пациентка Елизаветинской больницы — 19-летняя Александра — больше недели не получала необходимый медицинский уход. Девушка попала в больницу с серьезными травмами. Ей оказали первую медицинскую помощь, однако за дальнейшим состоянием петербурженки почти никто не следил. Ее мама была вынуждена рассказать о ситуации в социальных сетях.

Александру госпитализировали 16 января 2022 года. У нее диагностировали перелом позвонков грудного отдела, сотрясение мозга, зафиксировали рваные раны предплечья и ног, а также ушиб легкого. По словам матери, это был несчастный случай — девушка неудачно упала. При поступлении Александре оперативно оказали первую медицинскую помощь, но на этом все.

Мама сама была готова ухаживать за ребенком, обрабатывать ей раны, но сейчас в больницах очень строгие правила. С наличием сертификата о вакцинации родственницу должны были пустить в стационар, но ей отказали.

Она лежит там две недели, ее собираются выписывать при том что у дочери идет нагноение раны. Ухода за больными нет, раны не обрабатывают совершенно. написала мама пострадавшей.

Мама пациентки рассказала Piter.TV подробности лечения. Как оказалось, какой-то уход все же был, однако к нему подошли достаточно равнодушно. По всей видимости, медики считали, что такой обработки достаточно. Родители забили тревогу, так как шрам начал гноиться, при этом пациентку собирались выписывать в таком состоянии.

На протяжении всего периода дочку лечили обезбаливающим и бетадином (йодным раствором) и иногда мазали зеленкой. Причем обезболивающие привезли свои, так как сказали, что их в больнице нет. Но это не страшно....Хорошо, мы купили бы и все, что нужно. На четвертый день, когда девочка лежала уже на отделении, а не в реанимации, мы передали обезболивающие, и за день к ней никто не подошел сделать их. Она открыла ампулу и выпила сама лекарство. За что ее же потом и отчитали. рассказала Марина.

На данный момент ситуация разрешилась благополучно. Девочку удалось забрать домой. Как сообщила Piter.TV мама пациентки, сразу после того, как видео из больницы попало в Интернет, Александре обработали руку. За воскресенье ей все "вычистили", сейчас шрам выглядит гораздо лучше. Несмотря на то, что проблему удалось решить, пациенка описывает свои дни в больнице как "ад". В соцсетях под видео пользователи оставили много негативных комментариев о работе Елизаветинской больницы. Они считают, что в учреждении нужно провести прокурорскую проверку. В подобной ситуации могут оказаться и другие пациенты.

Piter.TV обратился за комментарием в пресс-службу Елизаветинской больницы. На данный момент его получить не удалось.

Видео: Марины Чиндина