В Елизаветинской больнице прокомментировали информацию о том, что пациентка не получала медицинский уход

Девушка находилась в стационаре с 15 по 31 января. Ее мама сообщила о том, что к девушке никто не подходит, а рану обрабатывают только зеленкой и йодовым раствором.

В пресс-службе Елизаветинской больницы прокомментировали информацию о том, что 19-летняя пациентке с загноившейся раной не оказывали необходимый медицинский уход. В медучреждении сказали о том, что девушка ежедневно наблюдалась лечащим врачом и врачами дежурной смены.

Пациентке был расширен двигательный режим — научена правильному вставанию с кровати. Однако сама пациентка периодически нарушала двигательный режим, не вставала. Конфликтных ситуаций лечащего врача с пациенткой не отмечалось. Ежедневно велись беседы о соблюдении гигиены, о проводимой терапии. говорится в сообщении.

В медучреждении утверждают, что Александра ежедневно получала необходимые средства для ухода за раной. Постельное белье также менялось каждый день. Дополнительного ухода и персонала не требовалось. По информации больницы, пациентка поддерживала связь с бабушкой. Об общении с матерью медикам неизвестно.

При выписке 31-го января Александре дали "полные и четкие рекомендации".

Напомним, мама Александры сообщила в соцсетях о том, что к девушке никто не подходит. Она опубликовала видео на котором видно, что рана гноится. После того, как кадры попали в сеть, руку оперативно обработали, и уже в этот день петербурженка смогла отправиться домой.

Фото: ВКонтакте / Елизаветинская больница