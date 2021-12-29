В Елизаветинской больнице прокомментировали информацию о том, что пациентка не получала медицинский уход

В пресс-службе Елизаветинской больницы прокомментировали информацию о том, что 19-летняя пациентке с загноившейся раной не оказывали необходимый медицинский уход. В медучреждении сказали о том, что девушка ежедневно наблюдалась лечащим врачом и врачами дежурной смены.
Пациентке был расширен двигательный режим — научена правильному вставанию с кровати. Однако сама пациентка периодически нарушала двигательный режим, не вставала. Конфликтных ситуаций лечащего врача с пациенткой не отмечалось. Ежедневно велись беседы о соблюдении гигиены, о проводимой терапии.
говорится в сообщении.
В медучреждении утверждают, что Александра ежедневно получала необходимые средства для ухода за раной. Постельное белье также менялось каждый день. Дополнительного ухода и персонала не требовалось. По информации больницы, пациентка поддерживала связь с бабушкой. Об общении с матерью медикам неизвестно.
При выписке 31-го января Александре дали "полные и четкие рекомендации".
Напомним, мама Александры сообщила в соцсетях о том, что к девушке никто не подходит. Она опубликовала видео на котором видно, что рана гноится. После того, как кадры попали в сеть, руку оперативно обработали, и уже в этот день петербурженка смогла отправиться домой.
Фото: ВКонтакте / Елизаветинская больница
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