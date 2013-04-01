В Петербург не пустили партию подозрительной красной икры прямо перед Новым годом

В результате сомнений Управления Россельхознадзора в качестве товара, петербуржцы лишились 21 килограмма деликатеса.

Настоящая катастрофа для новогоднего стола петербуржцев: в грузовом терминале "Пулково" развернули подозрительный груз с красной икрой. Управление Россельхознадзора проверяло прибывшие из Приморского края товары. В одном из ящиков оказался 21 килограмм зернистой лососевой икры.

При осмотре оказалось, что у деликатеса нет ветеринарного свидетельства. Это значит, что никто не гарантирует безопасность продукции. Сотрудники Управления не могут подвергнуть горожан такой опасности.

Россельхознадзор запретил ввоз партии икры. Поэтому было принято решение отправить деликатес обратно в Приморье.

Красная икра регулярно появляется на столах россиян в новогодние праздники. Так что получается, что Россельхознадзор лишил горожан 21 килограмма новогодних закусок. Но при этом защитил всех от возможной опасности.

Неделю назад в Петербурге предали огню 120 килограммов санкционных мяса и молочки. Сотрудники Россельхознадзора приняли решение об уничтожении продуктов из Евросоюза, которые запрещено ввозить на территорию России из-за продуктового эмбарго.

Видео: Youtube / Павел Беляев