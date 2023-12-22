В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба

В МВД рассказали о преступлении, совершенном жителем Карачаево-Черкессии.

В большегрузном транспортном средстве российские правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более пяти тонн рыбной продукции, красной икры и других морепродуктов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь профильного ведомства пояснила, что автомобилем управлял житель Карачаево-Черкесской Республики. Его машину остановили сотрудники полиции по Забайкальскому краю, вблизи города Чита на федеральной дороге. По факту преступления ведется уголовное дело по части 2 статьи 171.1 УК РФ. Речь идет о сбыте товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством страны в особо крупном размере.

Обнаружено свыше двух тонн красной икры, почти триста коробок с камчатским крабом весом около трех тонн и другая рыбная продукция общей стоимостью свыше 14,5 миллиона рублей. пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа