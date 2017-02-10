Фото из Омска: рухнул аварийный дом

В сети появились первые снимки обвалившегося строения. Под руинами заброшки 2 человека.

Сегодня, 10 февраля, около 14:30 рухнул двухэтажный заброшенный дом в Омске по адресу: 2 Путевой переулк, 4. Известно, что дом был признан аварийным. Жильцов барака расселили еще в октябре прошлого года. Однако власти города строение так и не снесли. Под завалами могут находиться два человека. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы.

Предположительно, обрушилась середина дома. Несколько мужчин незаконно разбирали одну из стен здания, которое было построено в 1954 году. Один из очевидцев предполагает, что под руинами строения могут находиться двое его знакомых. В данный момент ведутся поиски. По какой причине обрушилось строение, еще предстоит выяснить. Также правоохранители начали проверку в отношении властей, которые вовремя не огородили и не снесли аварийное строение.

Фотографии и видео: группа вконтакте "Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП", "ЧП Омск"