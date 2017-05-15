Бордель с тремя игривыми проститутками закрыли на Большевиков

Правоохранители Северной столицы закрыли очередной притон с ночными бабочками в Невском районе. В квартире дома на Большевиков трудились три жрицы любви.

Сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД по Петербургу и области продолжают вести бой с проституцией. На этот раз полицейские отправились с проверкой в обычную квартиру на проспекте Большевиков. У них имелась информация, что по этому адресу женщины за деньги оказывают интимные услуги.

Все подозрения подтвердились. В притоне задержали четырех женщин. Трое из них оказывали развратные услуги, а четвертая встречала гостей. В результате все получили административные протоколы. Для этого работниц рынка продажной любви доставили в отделение полиции.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела против организатора притона. Ему предстоит отвечать перед законом за организацию занятия проституцией.

Полиция продолжает вести работу по искоренению проституции в Северной столице. Ранее Piter.tv сообщал, что на Лоцманской прикрыли бордель с тремя путанами. Полиция разыскивает организатора притона.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти