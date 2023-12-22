В Новосибирске полицейские задержали группы местных жителей, организовавших занятия проституцией

В регионе полиция поймала восемь членов криминальной деятельности.

На территории Новосибирска российские правоохранительные органы задержали группы местных жителей, организовавших криминальный бизнес по занятию проституцией. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по региону. Специалисты отметили, что в целях оказания интимных услуг лидер преступной группы, а также семеро его сообщников, подыскали девушек и использовали в качестве притона квартиру, находящуюся в Центральном районе административного центра. Оперативники провели обыски по местам проживания подозреваемых. Было найдены денежные средства, 26 гаджетов, банковские карты и прочие предметы, имеющие доказательное значение. В отношении фигурантов расследования возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ. Организатор ОПГ вместе с наиболее активными коллегами до избрания меры пресечения были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Остальные члены банды отпущены под подписку о невыезде.

Стрельба в трёх районах Петербурга произошла за день.

Фото и видео: МВД медиа