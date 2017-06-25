В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Ураза-Байрам

Инцидент уже подтвердила полиция региона. Есть пострадавшие, в том числе и дети.

В британском городе Ньюкасл автомобиль въехал в толпу людей, который отмечали мусульманский праздник Ураза-байрам. Инцидент произошел сегодня, 25 июня, возле спортивного центра Westgate. На данный момент известно как минимум о шести пострадавших, трое из которых дети. Происшествие уже подтвердила полиция региона Нортамберленд на своем официальном сайте. Версия теракта не рассматривается.

"Полицейские расследования продолжаются для установления [обстоятельств] произошедшего, но в настоящее время это не считается террористическим инцидентом", — говорится на сайте ведомства.

Сейчас на месте работают экстренные службы. В результате инцидента полицейские задержали 42-летнюю женщину.

Ранее о произошедшем сообщил канал "Би-би-си", после чего на место прибыла полиция. Среди тех, кто пришел на праздничную молитву, были в основном семьи.

Видео: twitter.com/eha_medya