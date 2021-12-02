Лэмпард сломал руку, празднуя победный гол "Эвертона"

Матч завершился со счетом 1:0.

Главный тренер Фрэнк Лэмпард сломал руку, празднуя забитый его командой победный гол "Эвертона" в ворота "Ньюкасла". Инцидент произошел в рамках матча 20-го тура, проводимого в Английской премьер-лиге. Ранее встреча между оппонентами переносилась.

Я не знаю, я сделал это, празднуя гол. Думаю, я просто как-то ударился обо что-то. Через две минуты я осознал, что рука дрожит и немного болит. Но я согласен на это после трёх очков. Фрэнк Лэмпард, тренер "Эвертона"

Информационный портал Sky Sports процитировал Фрэнка Лэмпарда, заметив, что тренер ответил на пресс-конференции на вопрос журналистов о том, сколько еще травм он готов перенести до конца текущего сезона в АПЛ. Тренер уточнил, что проведенный матч был особенным, хотя еще пару недель назад не казался ему таким.

Напомним, что футбольный клуб "Эвертон" прервал серию из четырёх поражений. Спортсмены команды набрали 25 очков за 27 матчей. Клуб занимает 17-е место в рейтинге АПЛ. "Ньюкасл" находится на 14-й позиции.

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Фото и видео: YouTube / Amazon Prime Video Sport