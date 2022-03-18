Матч закончился со счетом 3:2.

"Сент-Луис" уступил "Питтсбургу" в матче НХЛ. Барбашев забросил шайбу и сделал голевой пас. Матч в рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги состоялся на выезде. Основное время и овертайм завершились с результатом 2:2. Исход встречи решился по серии буллитов. От "Питтсбурга" отличились на 15 и 31 минутах спортсмены Чед Раведел и Майк Мэтсон. Ответные шайбы от "Сент-Луиса" забросили в ворота оппонентов на 37 и 42 минутах Дэвид Перрон и Иван Барбашев.

Российский хоккеист Иван Барбашев забросил свою 19-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. На счету форварда из "Сент-Луиса" также записана результативная передача, которая оформлена в эпизоде с голом Перрона. В общей сложности за 59 матчей спортсмен набрал 44 очка (19 голов и 25 передач) в 59 матчах.

В рамках матча одноклубники и соотечественники Барбашева Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Алексей Торопченко, а также нападающий из"Питтсбурга" Евгений Малкин не сумели отличиться. Сейчас "Сент-Луис" расположился на второй позиции рейтинга Центрального дивизиона. "Питтсбург" занял вторую строчку в таблице в Столичного дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET