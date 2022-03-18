Матч завершился со счетом 7:2.

Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" разгромить "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Выездная игра завершилась с результатом со счетом 7:2. В составе команды победителей шайбами в воротах противников отметились на 5 и 13, 22, 31, 45, 48 и 50 минутах матча спортсмены Энтони Манта (реализовал дубль), Мартин Фехервари, Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Конор Шири, Евгений Кузнецов. От клуба проигравших отличились на 27 и 42 минутах Оливер Бьоркстранд и Патрик Лайне.

Российский форвард Александр Овечкин забросил свою 38-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" провел результативную передачу. Она стала для спортсмена 36-й в 60 матчах. В общей сложности за профессиональную за карьеру в НХЛ форвард забил 768 голов. Его соотечественник и сокомандник Евгений Кузнецов отметился 20-м голом в нынешнем сезоне.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET