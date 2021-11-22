В США автомобиль въехал в толпу участников рождественского парада

В результате ДТП пострадали около 30 американцев. Точное число жертв не раскрывается.

В Соединенных Штатах автомобиль въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщил телевизионный канал CNN.

Инцидент произошел в городе Уокешо (штат Висконсин) в ходе рождественского парада. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали около 30 человек. Несколько американцев погибли. Их точное число на данный момент не раскрыто. Источник в местной полиции в беседе со СМИ заявил, что речь может по крайней мере об одной жертве.

Международное агентство новостей Reuters пишет, что правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Его транспортное средство также удалось обнаружить.

В полиции не сказали, связано ли произошедшее с терроризмом.

Ранее в Тихвине после столкновения со столбом машину разорвало пополам.

Видео: Twitter/TheSaudiPost_En, CBS58