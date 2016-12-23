NASA показали завораживающее видео спуска станции Huygens на Титан

Жители Земли получили уникальную возможность увидеть поверхность Титана как никогда близко. Специальное видео было смонтировано из снимков космической станции Huygens.

В NASA показали полное видео приземления космической станции Huygens на поверхность крупнейшего спутника Сатурна - Титана. Уникальный ролик уже стал хитом Интернета, особенно среди гиков, любителей научной фантастики и исследователей космоса. Не удивительно: ведь это первые "живые кадры", с поверхности Титана, которые земляне смогли увидеть своими глазами. В объектив Huygens попали горы и медные пустыни крупного спутника, а также другие особенности рельефа Титана.

Заметим, что видео было смонтировано из фотографических файлов: станция Huygens не оборудована видеотехникой. Однако кадры снимались ежесекундно, и плавный монтаж превратил их в настоящий ролик. Кроме того, эксперты Nasa сопроводили двухминутный ролик информационными титрами на английском языке. Из них становится понятен масштаб проекта Huygens, кроме того, в титрах дается информация и об условиях на поверхности Титана, в которых придется работать сложной аппаратуре.

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Видео: NASA