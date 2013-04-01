Житель Новой Москвы избил племянника и заставил его рыть могилу

Добрый дядя порезал шею родственника за непослушание. После издевательств он предложил племяннику выкопать его же собственную могилу в Московской области.

В Столице задержали мужчину 32 лет, который издевался над сыном своей сестры. Недавно, он сильно избил племянника в целях воспитания. Ножом он поцарапал шею 12-летнего подростка, а затем вышвырнул его на улицу. Он сказал ребенку, чтобы тот вырыл себе могилу. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Как стало известно, мужчина воспитывал племянника вместе с родной сестрой, которая находится в разводе. Грубую физическую силу и угрозы он применил в целях воспитания, поскольку ребенок вел себя неподобающим образом. Ножом он поцарапал шею племенника, чтобы тот поверил в его слова. Спасти ребенка из рук злоумышленника удалось матери. Она быстрее забрала сына, отвезла его в больницу. В этот момент мужчина украл все деньги и сбежал.



В данный момент, заведено уголовное дело. Ребенок находится с порезами шеи в больнице. Жестокость, к сожалению, не знает предела. Ранее мы писали, что неизвестный избили до смерти китайца в Москве.

Видео: youtube, Форум Новой Москвы