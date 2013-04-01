Неизвестный избили до смерти китайца в Москве

На Тихорецком бульваре нашли бездыханное тело жителя Поднебесной. Его избили трое неизвестных мужчин в черных куртках.

Вчера вечером, 22 декабря, обнаружили труп мужчины азиатской внешности. Вероятно, он является гражданином Китая. Тело было найдено в ТЦ "Москва", расположенном на Тихорецком бульваре в Люблино. Скорее всего, мужчину просто забили насмерть. По какой причине произошло столь жестокое преступление в отношении иностранца – предстоит выяснить следователям.



На данный момент известно, что трое неизвестных в черных куртках, в черных штанах и в армейских берцах напали на китайца. Что они не поделили с иностранцем – узнают правоохранители. Сейчас сотрудники органов начали расследование преступления. Также посольство Китайской Народной Республики уже подтвердило гибель своего гражданина. Организуется отправка тела на родину. Родственников погибшего оповестили о трагедии.

К сожалению, жестокость и нападение группой на одного - не редкость. Ранее мы писали, что интернет-знакомство для жителя Воронежа обернулось избиением. Трое 18-летних парней с целью ограбления напали на мужчину.