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Неизвестный избили до смерти китайца в Москве
Сегодня, 11:41
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Ustsova
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Неизвестный избили до смерти китайца в Москве

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На Тихорецком бульваре нашли бездыханное тело жителя Поднебесной. Его избили трое неизвестных мужчин в черных куртках.

Вчера вечером, 22 декабря, обнаружили труп мужчины азиатской внешности. Вероятно, он является гражданином Китая. Тело было найдено в ТЦ "Москва", расположенном на Тихорецком бульваре в Люблино. Скорее всего, мужчину просто забили насмерть. По какой причине произошло столь жестокое преступление в отношении иностранца – предстоит выяснить следователям.


На данный момент известно, что трое неизвестных в черных куртках, в черных штанах и в армейских берцах напали на китайца. Что они не поделили с иностранцем – узнают правоохранители. Сейчас сотрудники органов начали расследование преступления. Также посольство Китайской Народной Республики уже подтвердило гибель своего гражданина. Организуется отправка тела на родину. Родственников погибшего оповестили о трагедии.

К сожалению, жестокость и нападение группой на одного - не редкость. Ранее мы писали, что интернет-знакомство для жителя Воронежа обернулось избиением. Трое 18-летних парней с целью ограбления напали на мужчину. 

Теги: избиение , китайца забили насмерть , новости москвы , убийство иностранца
Категории: Лента новостей Новости России

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