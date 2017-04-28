Паранормальное видео из Мексики: во время службы ожила статуя Иисуса

На западе страны произошло "чудо": во время пятничной мессы статуя Иисуса Христа буквально ожила. Очевидцы заметили кивок головой.

В минувший четверг, 27 апреля, в сети появилась любопытная запись из Мексики: во время службы ожила статуя Иисуса Христа. Инцидент произошел на западе страны в штате Халиско. Очевидцы происшествия запечатлели паранормальное явление на видео, которое уже посмотрели почти 10 тысяч человек.

Не так давно, в церкви Санта-Ана в Тепеттилан, как и полагается, проходила служба. Во время песнопений неожиданно статуя Иисуса Христа покачала головой. Шокированные происходящим прихожане решили, что на их глазах совершилось "чудо".

Настоящее это видео или "утка", пока неизвестно. Также, вполне вероятно, что "кивок головой" произошел из-за проблем с крепежами на статуе.

В конце марта мы сообщали, что в сети появилось странное видео из Салехарда: НЛО повисло в небе. Местных жителей удивило необычное белое облако, которое явно напоминало летающую тарелку, да еще и мерцало.



Видео: youtube, AntonioNews 1611