Землетрясение в Мексике: последние новости

Во вторник, 19 сентября в Мексике произошло жуткое землетрясение. Стихия уже унесла сотни жизней и превратила в руины почти всю страну. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных со стихийным бедствием.

Уже второй раз за месяц Мексика страдает от подземных толчков. Не успели жители оправиться от ЧП, произошедшего 8 сентября, страну накрыло еще одно землетрясение. На этот раз стихия решила вернуться.



ЧТО ИЗВЕСТНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?



Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло 19 сентября. Первые толчки жители ощутили примерно в 18:14 по московскому времени, сообщают СМИ. Эпицентр землетрясения находился в ста километрах от столицы Мексики. Стихия разрушила более 45 зданий и унесла жизни 226 человек,многие считаются пропавшими без вести. Отметим, что число жертв продолжает расти.







Также из-за подземных толчков порядка 4,6 миллионов жителей остались без света, произошли газовые утечки, сообщает "РИА Новости". Сотни людей самостоятельно разбирали завалы, затем подоспели и спасательные службы.



РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ



Удар стихии спровоцировал мгновенную реакцию властей. В Мехико было объявлено чрезвычайное экстраординарное положение. Такая же мера принята в отношении сотен муниципий в штатах Морелос и Пуэбла. С 20 сентября приостанавливается работа всех образовательных учреждений в Мехико, а также в следующих его штатах: Герреро, Идальго, Морелос, Пуэбла, Веракрус и Тласкала.







СТИХИЯ ВЕРНУЛАСЬ ДЕНЬ В ДЕНЬ СПУСТЯ 32 ГОДА



СМИ напоминают, что в этот же день в 1985 году Мексику потрясли толчки магнитудой 8,1 по шкале Рихтера. Тогда погибло около 10 тысяч человек, ранено около 30 тысяч, около 100 тысяч человек остались без крыши над головой. В тот злополучный день пострадали и здания: 412 из них было разрушено и более 3 тысяч серьезно повреждено.







Фото: Twitter/dafnehurley

Видео: Instagram/mujeresdemaiz