В Мексике отменили масштабные спортивные соревнования из-за землетрясения

Из-за разрушительного землетрясения в Мексике были отменены паралимпийские чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу.

Как сообщает "Росбалт", в Мексике Международным паралимпийским комитетом были отменены паралимпийские чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу.



На сайте комитета сказано, что из-за сокрушительного буйства стихии впервые отменяются соревнования такого масштаба.



Соревнования должны были пройти в Олимпийском бассейне Франсиско-Маркес и гимназии Хуан-де-ла-Баррера. Объекты пострадали незначительно, однако отели для спортсменов сильно повреждены.



Напоминаем, что ввиду землетрясения, произошедшего накануне, погибли уже 248 человек, несколько тысяч пострадали. В стране сохраняется режим чрезвычайного положения.



Видео: Twitter/dafnehurley