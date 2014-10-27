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В Мексике отменили масштабные спортивные соревнования из-за землетрясения

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Из-за разрушительного землетрясения в Мексике были отменены паралимпийские чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу.

Как сообщает "Росбалт", в Мексике Международным паралимпийским комитетом были отменены паралимпийские чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу.

На сайте комитета сказано, что из-за сокрушительного буйства стихии впервые отменяются соревнования такого масштаба.

Соревнования должны были пройти в Олимпийском бассейне Франсиско-Маркес и гимназии Хуан-де-ла-Баррера. Объекты пострадали незначительно, однако отели для спортсменов сильно повреждены.

Напоминаем, что ввиду землетрясения, произошедшего накануне, погибли уже 248 человек, несколько тысяч пострадали. В стране сохраняется режим чрезвычайного положения.

Видео: Twitter/dafnehurley

Теги: землетрясение в мексике , мировые новости , новости спорта
Категории: Мировые новости

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