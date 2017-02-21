Видео из Челябинска: машины перевернул ураганный ветер

С трассы в кювет под Магнитогорском минивэн с людьми сдул мощный ветер. Затем на обочину выбросило внедорожник.

Накануне вечером, 20 февраля, на автодороге под Магнитогорском из-за ураганного ветра в кювет угодили две иномарки. Предположительно, авария произошла на шоссе Космонавтов. Очевидцы происшествия помогли выбраться людям из автомобилей, а также вернули машины в нормальное состояние. Видео данного инцидента попало в сеть.

Как стало известно, минивэн ехал с обычной скоростью по трассе, в какой-то момент ураганный ветер отбросил его в кювет. Иномарка перевернулась вместе с людьми. В 50-ти метрах на этой же дороге спустя несколько минут на обочину мощный ветер отбросил внедорожник, которые ехал со скоростью около 70 км/ч. На кадрах можно заметить, как многие автомобилисты остановились и побежали на помощь пострадавшим. Минивэн общими силами удалось перевернуть. К счастью, никто не получил серьезных травм.

Ранее мы сообщали, что в жутком ДТП под Саратовом погибли 5 иностранцев и один житель России. Видео страшной аварии попало в сеть.

Видео: youtube, Андрей Дуб