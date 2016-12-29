Пьяный мужчина забил ногами до смерти своего собутыльника в Лужском районе

Изуродованное тело местного жителя нашли в его собственной квартире. Заведено уголовное дело.

На днях, 15 января, в одной из квартир поселка Оредеж Ленобласти обнаружили труп мужчины. На теле погибшего имелись многочисленные гематомы. Предположительно, местный житель скончался от повреждения внутренних органов. В убийстве подозревается 30-летний мужчина.

Выяснилось, что погибший и его приятель выпивали. Во время пьянки между мужчинами разгорелся конфликт. В итоге подозреваемый стал избивать хозяина квартиры ногами и руками. Он запинал собутыльника до смерти, а затем сбежал.

В данный момент, заведено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В ближайшем будущем будет избрана мера пресечения для ранее судимого мужчины. Что не поделили приятели, предстоит выяснить следователям. Уже опрошены свидетели, устанавливаются детали происшествия, назначен ряд судмедэкспертиз. Об этом сообщает СУ по Ленобласти.

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